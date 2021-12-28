Пакунок до США: митники вилучили залишки зброї Вермахту

У Києві митники зупинили спробу надіслати до США міжнародним відділенням пошти корпуси протитанкових та протипіхотних гранат Вермахту. Без спеціальних дозволів їх заборонено вивозити за кордон.

У посилці, яка прямувала з Києва до американського штату Теннессі, за документами мали бути "10 частин двигуна автомобіля". Однак митники вирішили детальніше перевірити склад пакунка.

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Що було всередині

Коли вони відправили вміст посилки на експертизу, то в ній виявили корпуси від німецьких 30-міліметрових протитанкових та протипіхотних гранат "G.Pz.Gr" та "GrG.Pz.Gr" (Gewehr Panzerganate) часів Другої світової війни. Усього їх було 13 штук.

Чому вилучили товар

Такими гранатами стріляли зі спеціальних гвинтівкових гранатометів Gewehrgranatgerät, так званих Schiessbecher (чашок, які стріляють), що кріпилися на ствол карабіна. Schiessbecher Вермахт взяв на озброєння у 1940 році.

Корпуси гранат відповідають товарам військового призначення. Саме тому для їхньої пересилки за кордон потрібно бути суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів та мати дозвіл чи висновок Держекспортконтролю.

Однак митники не отримали такого дозволу, тому корпуси гранат вилучили. Водночас на відправника склали протокол про порушення митних правил.



На відправника контрабанди склали протокол / Фото Київської митниці

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