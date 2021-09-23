Пакунок малюка знову видаватимуть новонародженим: що входить у бебі-бокс

У пологових будинках України матусям новонароджених знову видаватимуть пакунки малюка. У зв'язку із довготривалими тендерними закупівлями бебі-бокси не видавали з лютого 2021 року.

За інформацією Міністерства соцполітики, уже визначилися з компанією, що постачатиме пакунки малюка. Перша партія вже готова до відправлення.

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Закупівля пакунків малюка

Бебі-бокси почнуть видавати у пологових будинках та центрах соцзахисту в усіх областях із понеділка, 27 вересня 2021 року. Усього передбачена закупівля 53 тисяч пакунків малюка.

Доставити усі бебі-бокси до отримувачів планують до кінця 2021 року. У Мінсоцполітики запевнили, що укладена угода дозволила зекономити 63 мільйони гривень на закупівлях.



Бебі-бокси готові до відправлення у пологові та центри соцзахисту / Фото ініціативи "Пакунок малюка"

Згідно з тендером на Prozorro, 13 вересня відбулися торги між 4 компаніями на виконання замовлення з одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Перемогла компанія "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень, угоду з нею підписали 22 вересня.

Що входить до бебі-боксів

Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя:

упаковка підгузників;

вологі серветки;

пелюшки;

3 шапочки "на виріст";

11 боді на короткий рукав різного розміру;

11 боді на довгий рукав різного розміру;

4 пари повзунків;

11 сліпів;

4 сорочки;

4 пари шкарпеток;

рукавички;

2 слинявчики;

термометри для води та для тіла;

манікюрні ножиці та гребінець;

ковдра, підковдра та плед;

матрац;

2 рушника;

6 іграшок і килимок;

м'яка книжка;

креми та мило;

коробка-колиска.

Представники ініціативи зазначили, що коробки з-під подарунка для малюків батьки часто використовують для зберігання іграшок. Водночас вона цілком може слугувати переноскою або тимчасовим ліжечком для дитини, оскільки виготовлена з цупкого картону й містить матрац.

Що кладуть в українські бебі-бокси / Фото з сайту "Пакунок маляти"

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