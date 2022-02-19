Накануне официально был создан новый Альянс между Великобританией, Польшей и Украиной. Путинские олигархи получили первый удар за новые угрозы Кремля в адрес Киева и Запада в целом.

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Новый виток агрессии России

Итак, 17 февраля запомнится как день, когда начался новый виток агрессии России против Украины:

российские боевики на Донбассе из артиллерийского оружия обстреляли почти всю линию соприкосновения;

а Путин выдвинул очередной безумный ультиматум Западу.

После того, как США и НАТО отбросили все предыдущие хотелки Путина и предложили ему заняться вопросами действительно стратегической безопасности, путем установления контроля над вооружением, Путин не отступил, а начал еще сильнее повышать ставки.

В своем новом ультиматуме он обвиняет США в том, что они не учитывают его хотелок. А потому теперь Кремль требует от НАТО вывода всех войск уже не только из Восточной, но и из Центральной Европы, а также из стран Балтии.

Это требование фактически исключить из рядов Альянса целый ряд стран. Что касается непосредственно Украины, то Путин требует от НАТО:

прекратить поставки оружия в Киев;

отобрать уже поставленное ранее;

отказаться от любых учений с Украиной и отозвать своих советников и инструкторов.

По сути, Путин требует разоружить Украину и оставить ему на съедение. Вдобавок, теперь Кремль требует не только не принятия Украины в НАТО, но и в целом остановить любое расширение Альянса.

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Требования Путина останутся в его мечтах

Очевидно, что все эти требования так и останутся в мечтах Путина. Ведь есть те игроки, которые молниеносно отреагировали на новый виток агрессии – и это, в первую очередь, Великобритания.

Напомню! Ранее в Лондоне был принят закон о введении персональных санкций против всех, кто подыгрывает Кремлю и поддерживает его, а активы путинских олигархов обещают конфисковать, если Москва совершит новую агрессию против Киева.

Как только российские боевики начали новые обстрелы на Донбассе, Лондон нанес первый удар по путинским олигархам – такая себе превентивная мера.



Требования Путина останутся только в его мечтах / Фото Getty Images

"Золотые визы"

Еще с 2008 года в Великобритании действовали так называемые "золотые визы". Их мог получить каждый, кто инвестирует в страну более 2 миллионов фунтов. Это был шаг не просто к праву на проживание в стране, но и к получению британского гражданства в будущем.

Владельцами таких виз были и путинские олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов. Пребывание в Лондоне позволяло им отмывать украденные у россиян деньги.

Но не зря, ведь глава британского МИДа Лиз Трасс говорила, что путинским олигархам негде будет прятаться, если Путин продолжит агрессию.

Вот спустя всего несколько часов после нового обострения на Донбассе министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявил, что Лондон отменяет все "золотые визы" россиян. Это значит, что Усманову и компании пора собирать вещички и валить из Великобритании, им там больше не рады.



Абрамовичу и Усманову больше не рады в Великобритании / Коллаж 24 канала

Но британцы в это сложное для Украины время идут еще дальше и показывают – что будущее Восточной Европы и не только, теперь тесно связано с Украиной.

Историческое соглашение

Накануне министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании подписали историческое соглашение о создании нового альянса между тремя странами.

В официальном заявлении четко сказано, что новый альянс нацелен на укрепление Украины, а также усиление Восточного фланга Европы. Три страны готовы работать сообща в:

оборонной сфере;

кибернетической сфере;

энергетической сфере;

борьбе с дезинформацией.

Сразу отмечу, что новый Альянс это не замена НАТО, скорее он будет работать в рамках и в тесной координации с НАТО. Но здесь есть существенный плюс для Киева.

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Именно Великобритания негласно занимается восточным флангом НАТО, а потому Киев через Лондон может продвигать свои инициативы региональной безопасности.

К тому же! Украина не просто присоединяется к новому Альянсу, Украина становится одним из главных архитекторов будущего восточноевропейской дипломатии. Если вы думаете, что мы просто ждали такого момента от Великобритании и Польши – вы ошибаетесь.

Стратегия малых альянсов

Дело в том, что создание трехстороннего альянса это была инициатива именно Украины. И не просто так. В последние 2 года Украина вместо практики пассивного ожидания когда нас примут в НАТО и ЕС, взяла на вооружение стратегию малых альянсов.

Что это такое? На сегодня Украине удалось сформировать целый ряд альянсов – начиная с ново созданного с Великобританией и Польшей, и заканчивая Люблинским треугольником – с Польшей и Литвой, Ассоциированным трио с Грузией и Молдовой и Квадригой – с Турцией.



Украина взяла на вооружение стратегию малых альянсов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не дожидаться решения огромного НАТО или ЕС

Все эти форматы сотрудничества позволяют уже сегодня не дожидаться решения огромного НАТО или ЕС, а сотрудничать с отдельными странами этих блоков. Яркий пример это:

поставки оружия из Литвы, Польши и Великобритании;

строительство в Украине завода по производству турецких Bayraktar;

зона свободной торговли с Турцией;

совместное с Великобританией строительство морских портов.

Но за этими малыми альянсами стоит амбициозная цель – формирование Балто-Черноморской оси безопасности – от стран Скандинавии до Турции и Грузии. Новый Альянс с Великобританией и Польшей это продолжение этой стратегии.

Чтобы вы не сомневались в перспективах Балто-Черноморской оси и заинтересованности в ней британцев, обратите внимание не только на инициативы Украины, но и на активность британцев. Лондон активнее всего сейчас вооружает и ищет пути сотрудничества со странами Балтии и Восточной Европы.

В этом есть выгода и самой Великобритании, которая после выхода из ЕС взяла на вооружение стратегию "глобальной Британии" – максимально быстрого распространения своего влияния за пределы ЕС. Дружба с Восточной Европой, которую Германия и Франция часто бросали один на один с их проблемами, это прекрасный шанс здесь закрепится.

К тому же Балто-Черноморская Ось предполагает объединение стран двух морей с одной стороны и тесной координации с Западным миром – с другой. Вот Украина сегодня формирует Восточный фланг с помощью малых альянсов, а Великобритания может взять на себя консолидацию западного мира для тесного сотрудничества с новым объединением. Центрами двух полюсов уже сегодня становятся Киев и Лондон.

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Поляки от этого альянса также в выгоде – они обретают, возможно, куда больший вес в ЕС нежели Германия, они видят угрозу российской агрессии уже и на собственной границе. Создание Балто-Черноморской оси дает шанс навсегда отбросить россиян с их имперскими замашками.

Я более чем уверен, новый альянс, в совокупности с другими малыми альянсами Украины, это лишь начало формирования новой геополитической реальности в нашем регионе. Я особо горд тем, что всю эту кашу заварила именно Украина.