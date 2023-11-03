Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю без України

Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю. Вона передбачає надання країні понад 14 мільярдів доларів допомоги.

Водночас там немає допомоги для України. Проєкт підтримали 226 голосів, проти виступили 196.

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Що відомо про допомогу Ізраїлю

Палата представників США 2 листопада підтримала законопроєкт про надання Ізраїлю 14,3 мільярда допомоги для боротьби з бойовиками ХАМАС. Відомо, що гроші передбачені на ізраїльську армію:

4 мільярди доларів – на закупівлю ізраїльських оборонних систем Iron Dome і David's Sling для протидії ракетним загрозам малої дальності;

на деяке обладнання зі складів США.

Чому демократи проти законопроєкту

Проти законопроєкту виступали більшість демократів, за – більшість республіканців. Проте двоє республіканців виступили проти законопроєкту, а 12 демократів – підтримали його. Зокрема, демократи наполягали, що документ не буде мати перспективи в Сенаті. До речі, після схвалення проєкту закону в нижній палаті Конгресу він має надійти до Сенату Конгресу США.

Голосування за проєкт допомоги Ізраїлю – це перша велика законодавча ініціатива нового спікера-республіканця Майка Джонсона. Водночас він переконував, що новий пакет допомоги Україні об'єднають з безпекою кордонів США. Майк Джонсон заявив, що цей законопроєкт стане наступним після голосування у Палаті представників США за допомогу Ізраїлю. Адже спікер-республіканець вважає, що об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою – правильне, адже це допоможе отримати згоду двох партій.

До речі, демократи виступили проти проголосованого проєкту закону тому, що він:

не передбачає допомоги Україні;

передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.

Саме тому президент США Джо Байден обіцяв ветувати проєкт закону, якщо там не буде допомоги Україні.

Видання CNN написало, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що законопроєкт республіканців у Палаті представників є "глибоко помилковою пропозицією". Він також додав, що Сенат не буде його розглядати.

Що цьому передувало