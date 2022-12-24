Проти допомоги Україні: скандальна Спартц вкотре вразила цинічним вчинком

Палата представників США ухвалила бюджет на 2023 рік. Зокрема, він передбачає 45 мільярдів для України та союзників на боротьбу з російською агресією. Одіозна конгресвумен Вікторія Спартц проголосувала проти.

"За" схвалення бюджету (поправки про допомогу Україні) віддали свої голоси 225 високопосадовці. Тепер документ спрямують на підпис президенту Джо Байдену, інформує 24 канал.

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Спартц, яка неодноразово "прославилася" своїми одіозними вчинками, виступила проти надання допомоги Україні. Законопроєкт, який допоможе Україні боротися з російськими окупантами, вона цинічно назвала "марнотратним".



Спартц проголосувала проти допомоги Україні та країнам-союзницям / Скриншот 24 каналу

Окрім того, Спартц заявила, що "демократи грають у політику з ситуацією в Україні". Цим вона повторила один з улюблених кремлівських наративів. Раніше Спартц вже "спалили" на тому, що вона фактично повторює тези Ольги Скабєєвої – божевільної кремлівської пропагандистки.

Штати продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу. Володимир Зеленський подякував Конгресу за 45 мільярдів доларів, запланованих на 2023 рік для України.