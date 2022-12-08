Більше ніж просив Байден: у США підтримали оборонний бюджет з потужною допомогою Україні

Нижня палата американського Конгресу, Палата представників, 8 грудня підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік. Закон передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

"За" документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів "за" виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення законопроєкту й відправлення його в Сенат.

До речі США вже працюють над передачею систем ППО Україні, – Білий дім

Законопроєкт відправили в Сенат

Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

Яка сума передбачена для України

Це рекордний в історії США оборонний бюджет і він передбачає виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Джо Байдена на початку цього року.

NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%, посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.

Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.