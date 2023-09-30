Палата представників США підтримала тимчасове фінансування уряду: чи є там гроші для України

Палата представників США 30 вересня ухвалила 45-денну бюджетну резолюцію. Вона передбачає допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих.

Це стало ключовим кроком для уникнення закриття уряду. Фінансування підтримали 335 членів Палати представників.

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Палата представників підтримала тимчасове фінансування уряду

Палата представників США 30 вересня ухвалила бюджетну резолюцію, яка:

передбачає допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих,

не передбачає додаткового фінансування для України чи безпеки кордонів.

Остаточний результат голосування – 335 до 91. Єдиним демократом, який проголосував проти, був депутат Майк Квіглі – співголова Українського кокусу.

Для підтримки законопроєкту потрібно було дві третини голосів членів Палати представників, оскільки його винесли на розгляд за прискореною процедурою. Тепер законопроєкт прямує до Сенату.



Палата представників підтримала тимчасове фінансування уряду / Фото CNN

За словами нардепа Ярослава Железняка, Палату представників контролюють республіканці, проте за законопроєкт проголосували завдяки 209 голосам демократів.

"5 хвилин тому документ вже внесли до Сенату. Там з дуже малою перевагою більшість – у демократів. Та і республіканці там значно поміркованіші та прихильніші до України", – вважає народний обранець.

Він додав, що Сенат, а особливо демократи, зараз поставлений "у дуже неприємну розтяжку":

або заблокувати на невизначений час фінансування урядових установ США,

або заблокувати допомогу Україні.

"В обох випадках їх звинуватять або в першому, або в другому", – підсумував Железняк.

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Білий дім пропонує підтримати тимчасовий законопроєкт для фінансування уряду

Представник Білого дому повідомив, що адміністрація Байдена, ймовірно, підтримає короткостроковий компроміс щодо фінансування, який щойно пройшов Палату представників з двопартійними голосами. Серед причин є те, що цей законопроєкт:

зберігає уряд відкритим,

містить допомогу при стихійних лихах і дозвіл на діяльність Федерального авіаційного управління США;

не передбачає різкого скорочення урядових програм, як у попередніх версіях законопроєктів Палати представників.

Білий дім очікує, що Маккарті виконає свою заяву про підтримку України окремими заходами,

– зазначив представник адміністрації Байдена.

Раніше Білий дім підтримав угоду, укладену за посередництва Сенату, яка передбачала виділення Україні 6,2 мільярда доларів. Проте без подальших кроків щодо цієї угоди пріоритетним завданням є уникнення закриття уряду.