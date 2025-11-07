Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний, пише 24 Канал.

72 бригада отримала необхідну зброю

Завдяки Володимиру Кличку передали велику партію дронів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ та Київщину, Харківщину. А сьогодні б’ють ворога на Покровському напрямку,

– сказав Артур Палатний.

Він наголосив, що бійцям на Покровському напрямку дуже потрібна допомога.

"Покровський напрямок сьогодні – найгарячіший. Там йдуть важкі бої. Наші захисники ціною колосальних зусиль та відваги стримують ворога. А ми маємо їм допомогти. Впевнений, що вже завтра ці дрони полетять на голови оркам", – заявив керівник волонтерського штабу.

Володимир Кличко подякував воїнам за мужність і наголосив, що дрони допоможуть зберегти життя наших захисників.

Це безпілотне обладнання допоможе боронити нашу країну. А також допоможе нашим героям – збереже їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм до Перемоги!

– сказав Кличко під час передачі дронів.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко та "Українська команда" привезли декільком бригадам на Донбас дрони різних типів та системи РЕБ. Також повідомлялося, що Володимир Кличко завдяки підтримці іноземних партнерів передав на передову 6 броньованих автомобілів "Кобра", кожний з яких коштує близько 250 тисяч доларів.