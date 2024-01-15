Палац Терещенків таки повернуть державі: суд відхилив апеляцію УПЦ МП

Суд розглянув апеляційну скаргу, яку подала Українська православна церква московського патріархату. Він вирішив залишити рішення суду без змін.

Так, суд не змінив рішення Господарського суду Житомирської області. Це трапилось 15 січня 2024 року.

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Палац Терещенків передадуть державі

Північно-західний апеляційний господарський суд 15 січня розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та вирішив залишити його без змін.

Відтак УПЦ МП зобов'язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі,

– розповіли у Міністерстві культури.

Саме Мінкульт виступив третьою стороною під час цього процесу. Там зазначили, що вони борються за повернення у власність держави української історичної спадщини.

Коротко про палац Терещенків у селищі Червоне