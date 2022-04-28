Палає не лише в Росії: у Мінську спалахнула масштабна пожежа
28 квітня 2022 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
У Мінську сталася велика пожежа на одному з будівельних майданчиків. Деякі вулиці міста накрила хмара густого чорного диму.
Символічно, що пожежа сталася поблизу Партизанського проспекту.
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Спалахнуло на будові
Місцеве МНС стверджує, що пожежа сталася на одній з будов міста. Там нібито спалахнуло багато мінеральної вати.
Вогонь було видно на інших вулицях / Фото euroradio
У Мінську сталася велика пожежа: дивіться відео
Нагадаємо, нещодавно в Росії було багато "загадкових" пожеж. 25 квітня горіли:
- нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;
- будинок у Санкт-Петербурзі;
- авіабаза в Уссурійську;
- відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську.
А 28 квітня в Тюмені горів торговий центр.
До теми – у російському Брянську горіла нафтобаза: дивіться відео