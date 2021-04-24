Палестинці випустили по Ізраїлю 18 ракет за ніч: напруження у регіоні зростає

За минулу ніч із Сектора Гази в бік Ізраїлю випустили одразу 18 ракет. Це стало найгіршою атакою із Сектора за довгі місяці після декількох днів зіткнень у східному Єрусалимі й на Західному березі.

На диво внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав. У відповідь на атаку ізраїльська армія за допомогою танка обстріляла пост ХАМАС в Газі.

Важливо Ізраїль завдав ударів по цілях у Сирії у відповідь на ракетний напад, – ЗМІ

Що відомо про обстріл Ізраїля

Ще 23 квітня Армія оборони Ізраїлю заявила, що із Сектора Гази запустили 3 ракети. Система Iron Dome перехопила 1 зі снарядів, тоді як 2 інші ракети впали на відкритій місцевості. Повідомлень про поранення і пошкодження не надходило.

Обстріл продовжився і вночі. Приблизно о 2:00 в населених пунктах неподалік Сектора Гази знов спрацювали сирени. Тоді випустили ще 7 ракет. Лише 3 з них перехопив "Залізний купол", а решта впали на відкритій місцевості.

Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 – Ізраїлем. Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.

Зауважимо, що ракетні залпи пролунали після того, як терористична група ХАМАС провела серію акцій протесту в Секторі Гази й закликала до насильства проти Ізраїлю.

22 квітня біля Дамаських воріт палестинські демонстранти зіткнулися з групою з 300 єврейських активістів. Вони вийшли на місце, викрикуючи: "Смерть арабам". Внаслідок подій десятки людей отримали поранення.