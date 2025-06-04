Росія готується не до миру, – Паліса розповів сенаторам США про реальні наміри Кремля

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса вважає, що Росія зовсім не прагне миру. Він заявив, що Москва готується до продовження агресії.

Такі наміри підтверджують масштабні поставки озброєнь та активне створення антизахідних союзів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Паліси.

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Що сказав Паліса про наміри Росії щодо України

Заступник керівника Офісу Президента каже, що сьогодні, 4 червня, мав честь звернутися до сенаторів США від імені українських військових в підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема. Він зазначає, що у 2024 році росіяни захопили лише 0,5% територій, тоді як з початку 2025 року – 0,2%.

Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на швидку перемогу,

– каже Паліса.

Він додає, що надалі Україна не може лише збивати ракети. На його думку, потрібно бити по "джерелу". Паліса пояснює, що операція СБУ "Павутина" стала символом нової якості дій, адже за годину вдалося пошкодити 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО.

Заступник керівника Офісу Президента також запевняє, що поділився із сенаторами важливою розвідувальною інформацією, яка свідчить про те, що Росія не готується до миру. Він зазначає, що з 2022 року країна-агресорка отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги.

Окрім цього, росіяни активно будують антизахідні союзи, хоча самі й говорять про ізоляцію. Паліса закликав сенаторів зберігати пильність та рішучість. А також зазначив, що Україна стоїть не лише за себе, а й бореться за ті самі принципи свободи й справедливості, що й вони.