Паліса є можливим кандидатом у посла України в США, – ЗМІ

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса може отримати нову посаду. Його розглядають як кандидата на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на обізнане джерело.

Що відомо про нове можливе призначення для Паліси?

До Паліси приглядалися з погляду такої посади,

– сказав співрозмовник видання.

Більш детальних подробиць джерело "РБК-України" не розкрило.

Павло Паліса – український військовослужбовець, який із листопада 2024 року обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України.

До призначення він командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" і брав участь у бойових діях із перших років російсько-української війни. За військову службу Паліса отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

В Офісі Президента він відповідає за питання національної безпеки та оборони, взаємодію з військовим командуванням, а також реалізацію проєктів у сфері розвитку оборонного сектору.

Крім того, президент США Дональд Трамп нещодавно назвав Палісу своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США.

Після цього розпочалися розмови, хто ж очолить цей вакантний пост. Серед кандидатів також називають колишню прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко. Прикметно, що президент в останні кілька днів мав зустрічі із політикинею.