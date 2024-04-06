В Ужгороді з'явилася перша пальмово-сакурова алея: хто її висадив і яка адреса

Сакури квітують в Ужгороді. До того ж 2024 рік на Закарпатті оголошено роком квіткового туризму. Тож і не дивно, що повсякчас з'являються нові деталі, пов'язані з дивовижними квітами сакур.

Що цікаво, цього року японська вишня розцвіла на два тижні раніше. Масове цвітіння очікують до середини квітня. 24 Канал публікував карту краєзнавців, де можна знайти сакури в Ужгороді.

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Де шукати пальми в Ужгороді

Журналіст Віталій Глагола написав, що пальми висадили в обласному центрі Закарпаття на вулиці Миколи Баб'яка. Їх цілих шість, і вони ростимуть паралельно до сакур, утворюючи алею. Власне, алея сакур на вулиці Баб'яка з'явилася кілька років тому.

В Ужгороді висадили пальми / Фото Віталій Глагола

"Незвичне поєднання японської вишні та екзотичних пальм вже вподобали містяни, а фото заполонили соцмережі", – зауважив Глагола.

Який вигляд має пальмово-сакурова алея на Закарпатті: дивіться відео

Помітно, що біля сакур є спеціальне місце, щоб люди могли підійти ближче і не топтати траву.

Хто висадив пальми

Місцеві медіа кепкують, що тепер Ужгороду бракує хіба морського берега. І вказують, що ідея посадити пальми біля сакур в Ужгороді належить будівельній компанії, яка розбудовує житловий комплекс неподалік.

Забудовники запевняють, що цей вид пальм витримує навіть люті морози, тож м'який клімат Закарпаття стане для них ідеальним.

Де шукати пальми та сакури в Ужгороді: показуємо на карті

Це розташування приблизне, адже вулиця Баб'яка досить довга. Але локації на карті надихають. Поруч розташовані великий Боздоський парк і Слов'янська набережна, де завжди квітне багато сакур. Та й вулиця пролягає через річку Уж. Є де погуляти туристам!

14 квітня в Ужгороді відбудеться Uzhhorod Sakura Run 2024 . Це забіг уздовж квітучих сакур. Реєстрація почнеться о дев'ятій, а сам забіг – о десятій з Поштової площі, поруч з будівлею Ужгородської міської ради. Основна частина дистанції пролягатиме бруківкою. Можна пробігти два кілометри, тобто одне коло центральною частиною міста, або чотири кілометри, тобто два кола центральною частиною міста. Якщо у вас немає змоги побачити ужгородські сакури наживо,