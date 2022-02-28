"Паляниця – не полуниця": ще один диверсант "спалився" – епічне відео

Виявити диверсанта серед цивільних дуже і дуже просто – попросіть його сказати слово "паляниця". Саме таку перевірку не пройшов ще один з окупантів.

Ми не знаємо, що не так з ротовим апаратом у москалів, але знаємо точно – їм ніяк не піддається слово "паляниця". Тож не дивно, що жоден окупант не може його з першого, та й з другого разу сказати без помилок. Це і дозволяє виявляти їх серед цивільного населення.

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На відео, яке виклали у телеграмі Оперативний ЗСУ, можна побачити, як наші бійці ведуть диверсанта. Хлопці кажуть, щоб окупант вимовив слово "паляниця". І, ясна річ, з цим непосильним завданням він не впорався.

– Ану скажи, давай, кажи "паляниця".

– Так це ж "клубника" на русском.

– Яка н***й клубніка…

Ролик з епічним діалогом можна дивитися цілу вічність:

Раніше у мережі з'явилося відео, як одному з полонених росіян проводять своєрідний тест на паляницю. З ним він, звичайно ж, впоратися не зміг.

Якщо ж серйозно, то російські диверсанти ходять не лише у військовому вбранні. Вони часто переодягаються у цивільне. Тому розпізнати їх іноді – задача непроста. Тож зберігайте пильність та не забувайте, що ми їх здолаємо!

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