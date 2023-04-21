Зі сталі, що символізує силу духу: у Львові відкрили фонтан у пам'ять про "Да Вінчі"

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, перший доброволець, який отримав звання Героя України, загинув зі зброєю в руках на початку березня. Щоб вшанувати його пам'ять, у Львові на площі Галицькій відкрили фонтан.

Він присвячений не лише Дмитру Коцюбайлу, а й усім добровольцям російсько-української війни. Він виготовлений із кортенової сталі, такого ж металу, як і Меморіал Героїв Небесної Сотні. Напис на ньому каже: "Нехай не заржавіють наші серця".

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Діти повинні знати імена героїв

На відкритті фонтану було багато людей. Серед тих, хто прийшов на урочисту подію, були мер міста Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький, Всеволод Кожемяко, а також наречена героя, керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

На відкритті Максим Козицький підкреслив, що українці повинні пам'ятати про тих, заради кого ми живемо, а також від найменшого віку знати імена Героїв.

Історію творять люди, приклади дають люди, але у тих людей є імена. Ми маємо пам’ятати Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. І наші діти мають знати імена героїв,

– наголосив він.

Наречена "Да Вінчі" Аліна Михайлова підкреслила, що українські добровольці – це наш феномен, яким пишаються не лише в Україні, а й закордоном. "Це ті люди, які стали на захист нашої країни з самого початку вторгнення Росії, щоб ми на 9-й рік війни мали можливість відкривати фонтан пам’яті "Да Вінчі", – сказала вона.

Фонтан символізує силу духу українських воїнів

Згодом у своєму телеграм-каналі Андрій Садовий додав, що фонтан символізує силу духу українських воїнів, з якою вони виборюють незалежність та саме існування України.

Сьогодні відкрили у Львові фонтан, який ми вирішили присвятити Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу та усім добровольцям російсько-української війни. Струмені води, які пробиваються крізь кортенову сталь, символізують силу духу наших воїнів. Міцнішу за метал та ворожу броню. З цією силою захисники очищають нашу землю від бруду окупантів,

– написав мер Львова.

Максим Козицький згодом також додав: "Кажуть, коли людина молода – у ній б’є фонтан життя. Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі", і сам був стихією. Він фонтанував своїми ідеями та вчинками й бадьорив ними інших".

Він побажав, щоб навколо фонтана вирувало життя, щоб простір довкола нього став "місцем живої пам’яті і щирих розмов". На згадку про Героя України та всіх, кого держава втратила у розквіті сил.

У Львові відкрили фонтан, присвячений Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу / Фото з телеграм-каналів Андрія Садового та Максима Козицького