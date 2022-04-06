У пам'ять про загиблого в місті литовського режисера: фільм "Маріуполіс" вийшов онлайн
Джерело:НВ
Мантас Кведаравічус знімав фільм про події в Маріуполі під назвою "Маріуполіс". На жаль, литовський режисер загинув у місті 2 квітня.
У пам'ять про творця онлайн-кінотеатр Takflix вирішив випустити документальну стрічку. Світова прем'єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
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Варто зазначити, що 50% з продажу квитків передадуть маріупольським організаціям, які допомагають з евакуацією містян, мовиться про:
- "Платформа ТЮ";
- "ТворчСхід";
- "Пілігрим".
Що відомо про "Маріуполіс"Це документальний фільм 2016 року про повсякдення Маріуполя. За крок від міста відбувається війна, але люди намагаються продовжувати жити.
Звуки пострілів чутні в межах міста. Бомби падають у море, але громадяни вже звикли.
Кведаравічус знімав Маріуполь роками
Мантас Кведаравічус роками знімав Маріуполь, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до міста, щоб задокументувати воєнні злочини Росії.
Литовський режисер загинув у місті 2 квітня, коли в його автівку влучила російська ракета.Зверніть увагу! Маріуполь є однією з найбільш гарячих точок російсько-української війни. Понад місяць місто перебуває в облозі. Близько 90% будівель зруйновано, понад 5 000 людей загинули, близько 30 000 осіб примусово вивезені на підконтрольні Росії території.
Трейлер до фільму "Маріуполіс": дивіться відео