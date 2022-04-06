У пам'ять про загиблого в місті литовського режисера: фільм "Маріуполіс" вийшов онлайн

Мантас Кведаравічус знімав фільм про події в Маріуполі під назвою "Маріуполіс". На жаль, литовський режисер загинув у місті 2 квітня.

У пам'ять про творця онлайн-кінотеатр Takflix вирішив випустити документальну стрічку. Світова прем'єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

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Варто зазначити, що 50% з продажу квитків передадуть маріупольським організаціям, які допомагають з евакуацією містян, мовиться про:

"Платформа ТЮ";

"ТворчСхід";

"Пілігрим".

Що відомо про "Маріуполіс" Це документальний фільм 2016 року про повсякдення Маріуполя. За крок від міста відбувається війна, але люди намагаються продовжувати жити.



Звуки пострілів чутні в межах міста. Бомби падають у море, але громадяни вже звикли.

Кведаравічус знімав Маріуполь роками

Мантас Кведаравічус роками знімав Маріуполь, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до міста, щоб задокументувати воєнні злочини Росії.

Литовський режисер загинув у місті 2 квітня, коли в його автівку влучила російська ракета.

Маріуполь є однією з найбільш гарячих точок російсько-української війни. Понад місяць місто перебуває в облозі. Близько 90% будівель зруйновано, понад 5 000 людей загинули, близько 30 000 осіб примусово вивезені на підконтрольні Росії території.

Трейлер до фільму "Маріуполіс": дивіться відео