Пам'ятаємо Смоленськ і розуміємо, що для вас означає мовчання, – Зеленський до поляків

Володимир Зеленський виступив перед польським Сеймом. У своїй промові український президент згадав, зокрема, про катастрофу біля Смоленська.

Глава держави наголосив, що історична місія України та Польщі – бути лідерами, які зупинять перетворення Європи на жертву й врятують її від російської загрози, пише 24 канал.

Детальніше Важливо відчувати руку допомоги, – Зеленський з історичною промовою виступив перед Сеймом Польщі​

Україна пам'ятає Смоленську катастрофу

Зеленський наголосив, що українці розуміють, чому для поляків настільки важливо боротися пліч-о-пліч з нами. "Разом з усіма, хто за волю, свободу та Європу", – підкреслив він.

Ми пам'ятаємо катастрофу біля Смоленську 2010 року. Пам'ятаємо усі факти з розслідування її обставин,

– запевнив політик.

"Ми відчуваємо, що це означає для вас. І що означає для вас мовчання тих, хто також все знає, але... Але все ще заглядається на Росію", – зауважив далі український президент.

Що сталося під Смоленськом

У квітні 2010 року польський літак Ту-154М впав біля Смоленська у Росії. На борту перебувала делегація Польщі, яка летіла до Катині. Там вона мала вшанувати понад 20 тисяч польських військовополонених, знищених за наказом Москви у 1940 році.

Там вона мала вшанувати понад 20 тисяч польських військовополонених, знищених за наказом Москви у 1940 році. Загинули 96 людей – 88 пасажирів та 8 членів екіпажу. Серед жертв – президентське подружжя Качинських. Розслідування справи все ще триває. Росія не віддає окремі частини Ту-154М та продовжує бойкотувати як польську, так і міжнародні комісії, що намагаються знайти винних.

Зеленський звернувся до польського Сейму: дивіться відео