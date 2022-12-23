Бачимо перспективи на фронті, – Зеленський звернувся до українців на 303 день війни

Сили оборони вже 303 дні стримують навалу російських окупантів. Глава держави Володимир Зеленський ввечері 23 грудня записав традиційне звернення до українців.

Президент розповів, що сьогодні провів чергове засідання Ставки. Вона була, як і завжди, предметною.

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент розповів, що сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача озвучили новини для військових після його візиту до Сполучених Штатів.

"Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", – зауважив глава держави.

Під час засідання також заслухали командувачів.

Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати,

– наголосив Зеленський.

За його словами, окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Готується активізація української дипломатії

Також президент провів сьогодні важливу щорічну нараду з послами України – увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік.

"Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами. Перше – це країни, у яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з погляду національної безпеки України та інтересів нашого народу", – зазначив Зеленський.

За його словами, передусім це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону.

"Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право. Будемо посилювати позиції України", – додав глава держави.

Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з традиційними партнерами України. Це необхідно для того, щоб наступний рік був справді вирішальним у цій війні й щоб наша держава досягла всіх своїх цілей.

Готуємо модернізацію дипломатичної служби, будемо посилювати українські посольства. Була й непублічна частина сьогоднішньої нашої зустрічі з дипломатами – зробив там кілька важливих, чутливих акцентів у спілкуванні з послами,

– зазначив президент.

Також Зеленський розмовляв сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Я вдячний за новий пакет підтримки – дуже вагомий, вчасний. 2,5 мільярда євро для України. Звичайно, обговорили й наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму", – наголосив глава держави.

Він вірить, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності всіх, хто винен в агресії проти України.

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Глава держави подякував енергетикам

Президент зауважив, що для нього було честю привітати з Днем енергетика тих людей, які разом із колегами відновлюють українські системи після російських ударів.

Я вважаю, що всім нам треба частіше дякувати тим, хто працює заради збереження нашого з вами добробуту, нормальності життя. Зовсім не політично. Може, не завжди помітно для більшості. Але завдяки багатьом цим людям Україна живе,

– заявив Зеленський.

Зокрема, за словами президента, Україна живе завдяки кожному і кожній, хто:

ремонтує пошкоджені ударами мережі та генерацію, коли ще навіть не закінчилася повітряна тривога, щоб швидше дати людям енергію;

виїжджає в деокуповані та прифронтові райони, щоб повернути людям усе для нормального життя;

щодня й щоночі стабілізує українську енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб'єктів.

"Усі вони разом з іншими, хто воює й працює заради України, гарантують Україні майбутнє. Я дякую за це!" – наголосив глава держави.

Також він підписав чергові укази про нагородження наших військових. 215 бійців Збройних Сил України відзначили державними нагородами.

"Слава всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією! І, будь ласка, пам'ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися", – додав президент.

За його словами, російські терористи зневажають християнські й будь-які інші цінності взагалі. Тому Зеленський закликав зважати на сигнали повітряної тривоги, допомагати й завжди берегти одне одного.

"И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа. Слава Україні!" – підсумував глава держави.