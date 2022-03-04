Пам'ятайте, ми їх лупимо, а не вони нас, – Арестович

Противник за 2 – 3 дні накопичив сили і наступає. Окупанти просупаються у сторону Кривогу Рогу та Запоріжжя.

Можливо, за кілька днів буде інформація про бої на околиця Кривого Рогу та Миколаєва. Однак лякатися не треба. Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Зверніть увагу Небезпеки в Одесі немає, українське військо втримує місто та область, – Арестович

За його словами, те, що росіяни зайдуть, було невідворотним. Однак куди саме вони зайдуть та чи втримуються – інше питання.

Якщо міста окуповані, це означає, що їх деокупують. Треба пам'ятати, що ми їх лупимо, а не вони нас,

– наголосив Арестович.

Пересування проросійських бойовиків, як пояснив радник ОП, відбувається за інерцією. Однак це не надовго.

Ми їх поховаємо, – Арестович

Всі без винятку бої на околиця міст за 9 днів війни закінчилися розгромною поразкою російських військ. "На цьому вони здохнуть. На подальше пересування вони не матимуть сил", – сказав Арестович.

Це останній їхній ривок, як не передостанній. Адже 90% військ, які вони накопичували проти України, вже залучили.

"Ми їх поховаємо. На величезних просторах Півдня України коли їх спіймали, то їм немає куди діватися і звідки брати підкріплення. Спокій і тільки спокій. Ми знаємо, що робимо", – зауважив Арестович.

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