Пам'яті Ратушного: у Києві з'явиться ландшафтний заказник "Протасів Яр"

Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таку ініціативу 85 депутатів.

За словами київського мера Віталія Кличка, створення заказника – це вшанування пам'яті активіста Романа Ратушного. Також це є свідченням того, що його справа та справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, не була марною.

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Участь у проєкті брав і Роман Ратушний

Як розповів Кличко, над проєктом цього рішення київська влада працювала разом із Романом Ратушним. Останній власне боровся за збереження Протасового Яру як зеленої зони столиці. А нещодавно активіст героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів.

Створення заказника – це вшанування пам'яті Романа Ратушного та свідчення того, що його справа та справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною. "Протасів Яр" врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником! І тішитиме не одне покоління киян,

– наголосив Кличко.



За словами Кличка, створення заказника "Протасів Яр" – вшанування пам'яті Романа Ратушного / Фото КМДА

Що відомо про Романа Ратушного

Роману Ратушному було 24 роки. Він очолював громадську організацію "Захистимо Протасів Яр". І саме цю територію захищав від забудови.

Після повномасштабної війни Росії Роман став розвідником у 93 ОМБр "Холодний Яр". Захисник загинув 9 червня, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання

Батько Романа Тарас Ратушний розповів, що доповідь про обставини смерті – суперечлива.

16 червня прощання із Героєм відбулось у Протасовому Яру. А 18 числа Романа поховали в Києві на Байковому кладовищі.

Про гірку втрату написала низка українських діячів. Зокрема, пам'ять Романа Ратушного вшанували українські режисери та актори. Серед них – Ірина Цілик, Наталка Ворожбит, Ірма Вітовська-Ванца та Олег Сенцов.

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