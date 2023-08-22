Влада називає це вандалізмом: у Дрогобичі люди повалили пам'ятник героєві СРСР, який був в УПА

Жителі Дрогобича на Львівщині влаштували декомунізацію, поваливши пам'ятник героєві Радянського Союзу Григорію Геврику. Влада міста заявила про "акт вандалізму" в поліцію. Один з військових назвав позицію мера "ватною", однак той запевнив, що Геврик був бандерівцем.

Власне, сталося це у неділю, 20 серпня. У міській раді Дрогобича не давали дозволу на демонтаж монумента, тому й вважають повалення пам'ятника незаконним. Ба більше, вони вимагають від невідомих публічного пояснення своїх дій.

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Чому влада проти знесення

Заступився за Григорія Геврика сам мер міста Тарас Кучма. За його словами, є інформація про те, що дрогобівець, герой СРСР також брав участь у національно-визвольній боротьбі до моменту служби в радянській армії.

Були звернення його родичів і друзів, які показали архівні документи, що він був бандерівцем, служив в УПА. Там дуже складна історія, – констатував мер, додавши, що це єдиний з радянських пам'ятників в Дрогобичі, який не зносили, тому що були сумніви.

Водночас у міській раді написали, що провели раніше "українізацію" цього пам'ятника:

було замінено напис "Герой Радянського Союзу" на "Герой Другої світової війни";

було демонтовано радянську зірку.

Повалення пам'ятника Геврику в Дрогобичі / Фото Романа Тиса та фейсбук-групи "Декомунізація Львівщини"

Протилежна позиція

Ситуацію прокоментував, зокрема, учасник робочої групи з декомунізації при Львівській ОВА, військовослужбовець Антон Петрівський. Він не знає, хто повалив пам'ятник Григорію Геврику в Дрогобичі, але він підтримує такі дії.

Тут все дуже просто і зрозуміло. Це герой СРСР. Пам'ятник Геврику поставила Москва для пропаганди радянської держави та радянської окупаційної армії. Міська влада і деякі люди вважають, що пам’ятник не можна зносити, оскільки Геврик до Червоної армії брав участь у національно-визвольному русі. Але при цьому залишають пам'ятник в радянській окупаційній формі,

– сказав він.

Окрім того, на думку Петрівського, безглуздою дією була зміна таблички на пам'ятнику: "Що таке герой Другої світової війни? Це якась аморфна величина з паралельної реальності".

Народився Григорій Геврик в Дрогобичі. Від вересня 1944 року воював в радянській армії, був командиром кулементників. Загинув у бою на території Чехії у віці 19 років, прослуживши близько семи місяців. Посмертно його народили званням героя Радянського Союзу, орденами Леніна та орденами Слави.