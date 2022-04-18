Пам'ятник ідіотизму, – глава ГУР про Чорнобаївку і росіян
Джерело:SPIEGEL
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав справу Чорнобаївки пам'ятником ідіотизму. Так, він прокоментував той, що окупанти уже десяток разів зазнали поразки під цим селом.
Своєю думкою Кирило Буданов поділився в інтерв'ю. Зокрема він підкреслив, що професіоналізм керівництва російського війська на низькому рівні.
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В армії Росії генерали не на своїх місцях
Глава ГУР наголосив на тому, що в російській армії процвітає кумівство. Мовляв, там генерали – родичі якогось чиновника. І вони, ясна річ, ані відповідають своїм завданням, ані не готові до них.
Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму,
– зазначив Буданов.
Він також вражений некомпетентністю російських командирів до війни. Мовляв, вони ж планували закінчити "спеціальну операцію" за три дні. Відтак, вище керівництво війська довело, що приймає бажане за дійсне.
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