Катерину II чекає демонтаж: пам'ятник російській імператриці закрили дерев'яною огорожею

Схоже, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі все ж таки демонтують. 6 листопада його закрили дерев'яною огорожею.

Пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі закрили дерев'яною огорожею. Про таке повідомила журналістка Суспільного з місця події.

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В Одесі поставлять крапку щодо пам'ятника Катерині IІ

Нещодавно одесити проголосували за долю пам'ятника російські імператриці Катерині ІІ. Це також підтвердив мер міста Геннадій Труханов. За його словами, після голосування людей питання мають винести на найближчу сесію Одеської міської ради.

Участь в онлайн-голосуванні взяли 7796 осіб. Наразі процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено. Більшість (3914 голосів) було віддано за те, щоб демонтувати пам’ятник повністю.



Як виглядає пам'ятник Катерині ІІ станом на 6 листопада / Фото "Суспільне Одеса"

Нагадаємо, що міська рада Одеси вже намагалась голосувати за знесення пам'ятника Катерині II наприкінці вересня 2022 року. Однак голосування провалили. Зокрема, сам же Труханов тоді утримався від голосування, а з потрібних 33 голосів було тільки 17.

Раніше пам'ятник неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами. 2 листопада одесити побачили російську імператрицю у красномовному образі. На голову Катерини II одягли ковпак ката, а в руку дали зашморг.

Що цьому передувало

Влітку 2022 року українці на сайті президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ.

Вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.

Глава держави звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.

Однак мер Одеси був проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.

Одеський активіст Сергій Стерненко зауважив, що в Одеській міській раді більшість мають партійці Труханова у коаліції з колишньою проросійською партією "Опозиційна платформа – За життя" та російським пропагандистом Шарієм.

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