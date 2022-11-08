Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі таки демонтують: коли це станеться і що з'явиться на його місці

В Одесі вирішили таки демонтувати пам'ятник Катерині ІІ й запевнили, що не будуть його руйнувати. Питання знесення пам'ятника розглянуть на сесії міської ради.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону запевнив, що пам'ятник Катерині ІІ демонтують і перевезуть. Він заявив, що пам'ятник буде в безпечному місці.

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На місці пам'ятника Катерині ІІ може з'явитися фонтан

Чотири фігури пам'ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці,

– сказав він.

Речник Одеської ОВА зазначив, що найближчим часом вирішать, куди перевезуть пам'ятник. Він наголосив, що пам'ятник демонтують, а не зруйнують.

Віцемер Одеси Олег Бриндак в ефірі телемарафону розповів, що питання знесення пам'ятника Катерині ІІ розглянуть 30 листопада на сесії міськради. Повідомляється, що на його місці можуть відновити фонтан.

Бриндак підкреслив, що пам'ятник Катерині помилково став знаковим для одеситів. За його словами, він асоціюється в одеситів не з російською імперією чи агресією.

Це, на жаль, той стереотип, який панує у дуже багатьох одеситів, які, відверто скажемо, не дуже цікавилися історією всього міста. Насправді жодного відношення до заснування міста Катерина не має. Відомий всім рескрипт про будівництво порту у місті Хаджибей і сприймається чомусь як заснування міста,

– розповів Олег Бриндак.

Він також зазначив, що в Одесі активно позбуваються від імперського минулого. Долю інших "знакових" пам'ятників, зокрема Суворову, будуть вирішувати також за законною процедурою та враховуючи думку одеситів.

Що відомо про знесення пам'ятника Катерині ІІ

На сайті президента України влітку 2022 року з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Петиція набрала потрібну кількість, після чого Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути питання.

Спершу мер Одеси Геннадій Труханов був проти знесення пам'ятника. Однак одесити проголосували за знесення пам'ятника, тому Труханов раптово заявив, що також виступатиме за його демонтаж.

3 листопада Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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