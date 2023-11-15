Пушкіна геть: в Києві знесли пам'ятник російському поету – промовисті кадри

В Україні продовжується декомунізація та деколонізація. За більше ніж півтора року від російського брухту позбавилось багато міст. Сьогодні, 15 листопада, в Києві знесли ще одну згадку про Росію - пам'ятник Олександру Пушкіну.

В Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, монумент стояв в київському парку імені Івана Багряного в Солом'янському районі столиці. Про це повідомив радник міського голови у КМДА Дмитро Білозерець, пише 24 Канал.

До речі Рішення ухвалено: на Львівщині перейменують Червоноград

Що передувало такому рішенню

24 жовтня активісти благодійного фонду "Солом’янські котики" закрили пам'ятник Пушкіну в київському парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна – 24 Канал) "демаскувальною" сіткою, якими послуговуються українські захисники. Сітку для Пушкіна виготовили з клаптиків яскравого кольору, аби привернути увагу.



В Києві знесли пам'ятник Пушкіну / Фото Ксенія Семенова



В Києві знесли пам'ятник Пушкіну / Фото Ксенія Семенова

А вже, 10 листопада Кабінет міністрів вилучив київський пам'ятник Пушкіну з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Дерусифікація в Укрзалізниці

Укрзалізниця повністю дерусифікувала квитки. В липні 2023 року почались перевірки, причиною цього став інцидент, коли у білеті міжнародного сполучення виявили напис російською мовою.

В Укрзалізниці пояснили, що це сталося через технічну помилку, яку оперативно виправили. У компанії заявили, що російська мова може використовуватися у квитках відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення.

Окрім цього, в рамках дерусифікації компанія також планує змінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

Документ передбачає вилучення з реєстру пам'яток пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі. За 8 місяців, починаючи з 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 таких монументів.