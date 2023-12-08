"Це кіч": у соцмережах виникла дискусія через встановлення пам'ятника Олександру Мацієвському

У День Збройних Сил України, у Києві відкрили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському. Створення цього гіперреалістичного пам'ятника спровокувало активну дискусію у соцмережах.

У День Збройних Сил України відбулося урочисте відкриття експозиції, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському, на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Фігура зображує Мацієвського в останні секунди життя перед розстрілом. Втім, думки українців стосовно підсумкового результату скульптури розділилися.

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Реакція суспільства

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані опублікував допис 7 грудня, у якому висловив негативне ставлення стосовно такого способу меморіалізації подвигу солдата.

Це кіч. І сама реалістична фігура, наче з воску, й оця "халабуда" навколо. Як до такого взагалі можна було додуматися,

– написав Кіпіані.

Пізніше він пояснив, що в Україні немає системного та однакового підходу до меморіалізації загиблих, оскільки здебільшого родини самостійно вирішують як виглядатиме пам'ятники їхніх близьких.

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега також висловив критичні думки стосовно цього питання.

Наші люди, на жаль, не розуміють різниці між памʼятником на цвинтарі та скульптурою в міському просторі,

– наголосив Дейнега.

У коментарях під постом Дейнеги, на який відреагувало понад 3,5 тис. читачів, частина користувачів також висловилася про те, що такий формат пам'ятник навряд чи є доречним. Вони також переймаються почуттями матері загиблого військового.

Думки розділяються

Водночас були й ті, хто підтримав відкриття цієї експозиції, без дорікань на надмірну реалістичність чи місце розташування скульптури.

Користувачі мережі відреагували на скульптуру загиблого військового / Скриншот 24 Каналу

Частина українців також підтримала родину загиблого і зазначила, що вирішувати стосовно доречності встановлення пам'ятника потрібно лише близьким воїна.

У соцмережах відреагували на пам'ятник у Києві / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про цю меморіалізацію Олександра Мацієвського