Дівчинка з квітами замість Щорса: відомий художник зробив подарунок Україні до Дня Незалежності

На постаменті в Києві, де колись стояв радянський командир Микола Щорс, французький митець встановив нову скульптуру. Власне, його робота "Дівчинка з соняшниками" – подарунок українцям до Дня Незалежності.

Звати художника Джеймс Коломіна. Червона дівчинка, що на порожньому постаменті садить квіти, символізує оновлення та надію для нашої держави, – інформує 24 Канал.

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Оновлення постаменту, де стояв Щорс

За задумом інсталяція Коломіна символізує світле майбутнє та знаменує нову еру для країни, еру свободи та гордості.

Соняхи, один із символів України, уособлюють стійкість і рішучість українського народу відбудовувати країну та процвітати, попри труднощі.

Відповідна робота є даниною незалежності України та закликом до солідарності та надії на кращі дні.

Який вигляд має постамент у Києві, де раніше стояв Щорс / Світлини надані 24 Каналу

Для Джеймса Коломіна цей проєкт має особисте символічне значення. Тулуза – місто у Франції, звідки походить художник, – є побратимом Києва.

22 серпня Джеймс встановив іншу скульптуру на Майдані Незалежності, що називається "Посланник". Це дитина, яка виходить зі стіни, аби намалювати український тризуб. Робота символізує посланця, який прийшов підтримати Україну на місці вшанування українських героїв.

Своєю творчістю Коломіна показує невидиме, викриваючи жорстокість війни та її трагічні наслідки для невинних людей. Його інсталяції, встановлені у різних місцях Києва, є актами солідарності з українською нацією, що поринула в насильство, якого вона не обирала.

Це насильство ілюструє лють Путіна, військового злочинця, готового пожертвувати невинними життями заради своїх амбіцій. Мої роботи – це акт спротиву проти ставлення людини, яка відкрито висміює страждання інших,

– пояснював художник.

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Наостанок згадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Джеймс несанкціоновано встановив скульптуру Путіна на іграшковому танку в пісочниці Люксембурзького саду в Парижі.

З того часу вона декілька разів переїжджала в різні місця, зокрема встигла побувати у Римі, Брюсселі, Нью-Йорку та інших куточках планети.