На пам'ятнику Жукову біля Кремля з'явився напис "ГУР": у ЗМІ показали, як його наносили

У Москві на Манежній площі на пам'ятнику радянському полководцю Георгію Жукову з'явився напис "ГУР", який позначає Головне управління розвідки. Жінок, які залишили цей напис, затримали, однак у мережі з'явилися кадри їхньої роботи.

РосЗМІ повідомили про напис на пам'ятнику Жукову у понеділок, 3 червня. Втім, російські пропагандисти не публікували кадри з написом, а пам'ятник показували лише зверху, де напис не видно.

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Як на пам'ятнику Жукову з'явився напис "ГУР"

У мережі опублікували кадри, як на пам'ятнику Жукову з'явився напис "ГУР". Так, на опублікованому відео жінка з балончиком аерозольної червоної фарби залишила напис. Цікаво, що одягнена вона була також символічно. На жінці були сині джинси та, ймовірно, жовта футболка.

Як пишуть у ЗМІ, відео, як на пам'ятнику Жукову з'явився напис, надали анонімні джерела, які підписалися як "Молодь за ГУР".

Як з'явився напис на пам'ятнику Жукова: дивіться відео

Хто залишив напис на пам'ятнику

У росЗМІ повідомили, що напис залишили буцімто 28-річна Анастасія Лисенкова з Краснознаменська та 55-річна Віра Ніколаєва з Митищ. Жінки пояснили свої дії тим, що їх це попросили зробити телефонні шахраї. Анастасія та Віра заявили, що їм буцімто обіцяли гонорар, яки допоможе виплатити кредит.

Росіянок вже відправили до СІЗО. Згідно з російським законодавством, Анастасії та Вірі загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як пишуть росЗМІ, жінки були медсестрами й працювали у приватній клініці.