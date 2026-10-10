Потужний землетрус магнітудою 7,7 сколихнув Панаму: дев'ятьом країнам загрожує цунамі

Південне узбережжя Панами здригнулося від надзвичайно потужного землетрусу. Через сильні підземні поштовхи одразу для кількох країн Латинської Америки виникла реальна загроза руйнівного цунамі.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на Геологічну службу США.

Що відомо про землетрус?

Епіцентр стихії зафіксували з боку Тихого океану, за 12 кілометрів від населеного пункту Піталоса-Арріба. Магнітуда підземних поштовхів сягнула 7,7 бала.

Поштовхи були настільки сильними, що їх чітко відчули жителі панамської столиці Панама-Сіті та навіть у Сан-Хосе, що в сусідній Коста-Риці. За даними журналістів, інформації про серйозні руйнування чи жертв поки не надходило, однак на телевізійних кадрах видно, як налякані люди масово евакуюються з багатоповерхівок.

Наслідки землетрусу у Панамі / Beinvenido Velasco / EPA via Shutterstock

Водночас Система попередження про цунамі США оперативно відреагувала на подію. Фахівці оголосили про потенційну небезпеку виникнення цунамі для цілої низки держав: Коста-Рики, Сальвадору, Перу, Мексики, Гватемали, Панами, Нікарагуа, Колумбії та Еквадору.

Нагадаємо, що сейсмічна активність у цьому регіоні фіксується регулярно. У серпні цього року на півдні Перу також стався потужний землетрус магнітудою 6,7, унаслідок якого троє людей отримали легкі поранення.

До слова, наприкінці вересня у Казахстані за добу зафіксували три землетруси, два з яких сталися з інтервалом у кілька годин і мали магнітуду 3,4 та 4,2. Перший поштовх фахівці класифікували як форшок другого.

Інтенсивність коливань у різних районах міста сягала 2 – 4 балів, а самі поштовхи тривали не більше п’яти секунд. Згодом ще один землетрус магнітудою 4,2 зафіксували приблизно за 60 кілометрів на південний схід від села Кеген