"Статус-кво неприйнятний": Рубіо висунув ультиматум щодо Панамського каналу

Новий державний секретар США Марко Рубіо 1 лютого прибув до Панами. Американський дипломат зустрівся з президентом країни Хосе Раулю Муліно, сказавши йому, що "вплив Китаю загрожує Панамському каналу".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріали Reuters та "Голос Америки".

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Що робив Рубіо у Панамі

Журналісти "Голосу Америки" зазначили, що поїздка Марка Рубіо у Панаму є першим офіційним візитом головного американського дипломата на новій посаді.

За словами спеціального посланника США з питань Латинської Америки Маурісіо Клавер-Кароне, це перший випадок за більш ніж 100 років, коли держсекретар США здійснив свій перший офіційний візит на посаді до Латинської Америки.

Експерти зазначають, що візит держсекретаря США частково спрямований на протидію зростальному впливу Китаю в регіоні. Окрім того, Рубіо має намір просунути ідею Дональда Трампа, який прагне відновити контроль над Панамським каналом та посилити зусилля щодо стримування нелегальної міграції.

Зокрема, Дональд Трамп стверджує, що Китай нібито контролює Панамський канал, що з'єднує Атлантичний та Тихий океан. Панама це заперечує, наполягаючи, що керує каналом неупереджено для всіх морських перевізників.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно, своєю чергою, виключив будь-які обговорення з Марко Рубіо питання контролю каналу.

Я не можу вести переговори та тим більше не можу розпочати процес переговорів щодо каналу. Це запечатано. Канал належить Панамі,

– сказав панамський президент.

Деякі аналітики застерігають, що Китай використовує економічну та неекономічну тактику по всій Західній півкулі, щоб розширити свій вплив, що викликає занепокоєння щодо національної безпеки у США.

Окрім того, аналітики застерігають, що прямі іноземні інвестиції Китаю у Латинську Америку та Карибський басейн значно зросли, посилаючись на приблизно 160 мільярдів доларів китайських інвестицій за останні 15 років.

Як поговорили Рубіо та президент Панами

Під час зустрічі Марко Рубіо сказав президенту Панами Хосе Раулю Муліно, що, на думку Дональда Трампа, в управлінні Панамського каналу необхідні негайні зміни, інакше США "будуть діяти".

Своєю чергою, уряд Панами рішуче заперечує передачу Панамського каналу в експлуатацію Китаю та наполягає на тому, що керує каналом справедливо для всіх суден.

Хоча сам канал управляється Панамою, двома портами з обох боків управляє публічна гонконзька компанія CK Hutchinson. Водночас іншими портами поблизу керують приватні компанії зі Сполучених Штатів, Сінгапуру та Тайваню.

Варто зазначити, що після візиту до Панами держсекретар США Марко Рубіо має також зустрітися з президентом Сальвадору Найібом Букеле, президентом Коста-Рики Родріго Чавесом, президентом Гватемали Бернардо Аревало та президентом Домінікани Луїсом Абінадером.