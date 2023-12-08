У Джанкої паніка: окупанти доставляють живу силу новим маршрутом

Росія посилила заходи безпеки в Джанкої, який став осередком зосередження живої сили та техніки ворога. Тепер нових окупантів доставляють незвичним маршрутом.

Про це повідомляють представники партизанського руху "Атеш".

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"Наші агенти змогли дізнатися про новий маршрут транспортування живої сили збройних сил Росії до Джанкої", – йдеться в повідомленні.

Окупантів везуть до Калинівки

За словами партизанів, військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

"Але після нещодавніх ударів і великих втрат особового складу, командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримання солдатів. Їх везуть до Калинівки", – розповіли в "Атеш".

В Криму після ударів змінили способи транспортування окупантів / Фото руху "Атеш"

За даними партизанів, величезна кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників. Уточнюють, що ті "підняли велику паніку, але все безрезультативно".

Що відомо про ситуацію в Джанкої