Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про початок створення Пантеону видатних українців. Він додав, що це дуже велика робота, яка потребує участі державних органів.
Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про початок створення Пантеону?
Президент повідомив, що провів нараду щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв.
Зеленський повідомив, що в Україні планують повернути історичних постатей, які відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності.
Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь,
– заявив президент.
Керівника Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що герої України мають здобути належну славу та повагу на рідній землі.
За його словами, створення Пантеону видатних українців є складним завданням, яке потребує участі державних структур і суспільства, а його мета полягає у вшануванні борців за свободу України.
