Зняли з росіян "панцир": на Херсонщині бійці показали, як знищили ЗРГК за 15 мільйонів доларів

Українські захисники продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Воїни поділилися епічними кадрами, на яких залишають окупантів без захисного "панцира".

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Противник втратив дороговартісний засіб ППО

На Херсонщині наші військові ліквідували ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Зняли з ворога "панцир": відео Сили оборони Півдня

ЗРПК "Панцир-С1" наші воїни безкомпромісно "мінуснули"! Слабкіший захист ворогів – потужніший тиск наших вояків,

– підписали відео Сили оборони Півдня.

На відео можна побачити, що після того, як були встановлені координати цілі, по ній відпрацювала ракетна артилерія. Ймовірно, це була система HIMARS.

Мінооборони заявило про масштабні втрати окупантів

: "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Створений у 1994 році, опісля – модернізований. Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Лише за тиждень Росія втратила понад 7000 солдатів. Також у період з 13 по 19 листопада окупантів "позбавили" 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Так, Сили оборони України знищили:

86 танків;

94 бойових броньованих машин;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки;

123 БпЛА;

один літак.