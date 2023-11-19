Зняли з росіян "панцир": на Херсонщині бійці показали, як знищили ЗРГК за 15 мільйонів доларів
Джерело:Сили оборони Півдня
Українські захисники продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Воїни поділилися епічними кадрами, на яких залишають окупантів без захисного "панцира".
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Противник втратив дороговартісний засіб ППО
На Херсонщині наші військові ліквідували ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс.
Зняли з ворога "панцир": відео Сили оборони Півдня
ЗРПК "Панцир-С1" наші воїни безкомпромісно "мінуснули"! Слабкіший захист ворогів – потужніший тиск наших вояків,
– підписали відео Сили оборони Півдня.
На відео можна побачити, що після того, як були встановлені координати цілі, по ній відпрацювала ракетна артилерія. Ймовірно, це була система HIMARS.Довідка: "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Створений у 1994 році, опісля – модернізований. Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.
Мінооборони заявило про масштабні втрати окупантів
Лише за тиждень Росія втратила понад 7000 солдатів. Також у період з 13 по 19 листопада окупантів "позбавили" 711 одиниць озброєння та військової техніки.
Так, Сили оборони України знищили:
- 86 танків;
- 94 бойових броньованих машин;
- 185 артилерійських систем;
- 17 РСЗВ;
- 8 установок ППО;
- 170 одиниць автотехніки;
- 18 одиниць спецтехніки;
- 123 БпЛА;
- один літак.