Зняли з росіян "панцир": на Херсонщині бійці показали, як знищили ЗРГК за 15 мільйонів доларів

19 листопада 2023, 19:45
Читать новость на русском

Джерело:

Сили оборони Півдня

Українські захисники продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Воїни поділилися епічними кадрами, на яких залишають окупантів без захисного "панцира".

Дивіться також У ЗСУ назвали пріоритетне завдання взимку: на чому зосередяться українські військові

Противник втратив дороговартісний засіб ППО

На Херсонщині наші військові ліквідували ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс. 

Зняли з ворога "панцир": відео Сили оборони Півдня

ЗРПК "Панцир-С1"  наші воїни безкомпромісно "мінуснули"! Слабкіший захист ворогів – потужніший тиск наших вояків,
– підписали відео Сили оборони Півдня.

На відео можна побачити, що після того, як були встановлені координати цілі, по ній відпрацювала ракетна  артилерія. Ймовірно, це була система HIMARS.

Довідка: "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Створений у 1994 році, опісля – модернізований. Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Мінооборони заявило про масштабні втрати окупантів

Лише за тиждень Росія втратила понад 7000 солдатів. Також у період з 13 по 19 листопада окупантів "позбавили" 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Так, Сили оборони України знищили:

  • 86 танків;
  • 94 бойових броньованих машин;
  • 185 артилерійських систем;
  • 17 РСЗВ;
  • 8 установок ППО;
  • 170 одиниць автотехніки;
  • 18 одиниць спецтехніки;
  • 123 БпЛА;
  • один літак.
Довідка: Великі втрати росіяни продовжують зазнавати у спробах захопити Авдіївку. Так, за даними російських ЗМІ, за останні два тижні на війні загинули 14 старших офіцерів – полковників і підполковників. Для більшості з них місцем загибелі значиться Авдіївка. Журналісти зазначають, що країна-агресорка востаннє втрачала таку значну кількість високопоставлених офіцерів у минулому році, коли Україні передали HIMARS.
Автор: Анастасія Колеснікова