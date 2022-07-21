Panzerhaubitze вже кришить ворога, – військовий експерт заперечив "зраду" зі зброєю з Німеччини

Німеччина оголосила про те, що буде зменшувати військову підтримку України для захисту своїх територій у війні з росією.

В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник повідомив, що кардинального нічого не станеться через таке рішення Німеччини. Попри це він не погоджується, що німці взагалі нічого не дали й це невідчутна допомога.

Важливо ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії: усі подробиці про нові обмеження

Він нагадав, що такі славетні кулемети на базі MG42, які свого часу називали "пилкою Гітлера", у виконанні G3 під натівський патрон – доволі серйозна зброя.

Петро Черник нагадав, що ще надали німці:

доволі багато ручних протитанкових гранатометів класу Panzerfaust 3,

дуже якісні протипіхотні магнітні міни, яких ми отримали близько 5 тисяч,

на підході зенітні ствольні установки "Гепард" – це також потрібна і корисна зброя.

"Це дуже серйозний показник, тому я б намагався витримати таку середину в тому, що називається – "не дали", – зазначив військовий експерт.

Ще один дуже серйозний артилерійський прибор, який називається Panzerhaubitze 2000 дуже успішно і якісно кришить ворога. Це далеко не одна одиниця. Це добра батарея, а то і дивізіон,

– акцентував Петро Черник.

Він додав, що німці, звичайно, могли б надати більше. Проте НАТО і взагалі Євросоюз – це дуже складний бюрократичний механізм. Крім цього, кожна країна має свою національну специфіку у частині, що стосується передавання зброї.

"Насправді немає аж такої великої зради в тому, що вони щось нам не надають. Роблять те, що можуть", – розповів Черник.

Він додав, що загалом на глобальний перебіг бойових дій через пониження надходження від німецької сторони конкретно їх озброєння – ніяк не вплине.

Дивіться відео про зброю від Німеччини

Останні новини щодо Німеччини