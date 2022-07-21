Panzerhaubitze вже кришить ворога, – військовий експерт заперечив "зраду" зі зброєю з Німеччини
Німеччина оголосила про те, що буде зменшувати військову підтримку України для захисту своїх територій у війні з росією.
В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник повідомив, що кардинального нічого не станеться через таке рішення Німеччини. Попри це він не погоджується, що німці взагалі нічого не дали й це невідчутна допомога.
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Він нагадав, що такі славетні кулемети на базі MG42, які свого часу називали "пилкою Гітлера", у виконанні G3 під натівський патрон – доволі серйозна зброя.
Петро Черник нагадав, що ще надали німці:
- доволі багато ручних протитанкових гранатометів класу Panzerfaust 3,
- дуже якісні протипіхотні магнітні міни, яких ми отримали близько 5 тисяч,
- на підході зенітні ствольні установки "Гепард" – це також потрібна і корисна зброя.
"Це дуже серйозний показник, тому я б намагався витримати таку середину в тому, що називається – "не дали", – зазначив військовий експерт.
Ще один дуже серйозний артилерійський прибор, який називається Panzerhaubitze 2000 дуже успішно і якісно кришить ворога. Це далеко не одна одиниця. Це добра батарея, а то і дивізіон,
– акцентував Петро Черник.
Він додав, що німці, звичайно, могли б надати більше. Проте НАТО і взагалі Євросоюз – це дуже складний бюрократичний механізм. Крім цього, кожна країна має свою національну специфіку у частині, що стосується передавання зброї.
"Насправді немає аж такої великої зради в тому, що вони щось нам не надають. Роблять те, що можуть", – розповів Черник.
Він додав, що загалом на глобальний перебіг бойових дій через пониження надходження від німецької сторони конкретно їх озброєння – ніяк не вплине.
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