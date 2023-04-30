Діє в інтересах Путіна, – політичний експерт емоційно відреагував на позицію Папи Римського

Днями Папа Римський навідався до Угорщини, де зустрівся з Віктором Орбаном та єпископом РПЦ Іларіоном. Його поведінка обурила українців.

Дії Папи Римського вказують на те, що він діє не в інтересах Ватикану, а Росїі. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Папа розуміє, що відбувається у світі

Папа Франциск 29 квітня приїхав до Будапешту. Там він зустрівся з митрополитом Будапештським та Угорським РПЦ Іларіоном, який підтримує війну проти України. Їхня зустріч супроводжувалась привітними обіймами.

Коли відбувся візит Шмигаля до Італії, де він мав обговорити питання збільшення поставок систем ППО, він завітав до Ватикану та запросив Папу Римського до України. Буквально другого дня після цього Папа поїхав до Угорщини, щоб зустрітися з Орбаном. Католиків, до яких я ставлюсь з великою повагою зараз очолює той, хто не розуміє адекватно того, що зараз відбувається у світі,

– наголосив Валерій Клочок.

Папа Франциск на зустрічі з Іларіоном цілував його наперсний хрест, в той час, коли архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх Варфоломій прямо звинувачує російську православну церкву, яка сприяє війні Росії проти України.

"Вони що один одного не чують? Папа Римський знає, що відбувається в Україні, але він реально зараз підігрує московитам. Чому після зустрічі зі Шмигалем, де підіймалась проблема вбивства людей, він їде цілувати московських попів? Це шок", – підкреслив політичний експерт.

За словами Клочка, Папа не діє в інтересах Ватикану, тобто діє в інтересах російських попів та Путіна відповідно.

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Вплив Папи на вірян

Рішення західних партнерів щодо надання Україні озброєння спирається також на думку населення та виборців. Відповідно на католиків мають сильний вплив дії Папи Римського, які йому довіряють.

Папа Римський для них дороговказ. Якщо він, лідер їхньої думки, толерує дії Росії, то, може, й справді "не все так однозначно"? Це, як на мене, дуже небезпечно. Я далекий від думки, що Папа Римський нічого не розуміє. Він це розуміє. Подібними діями він сприяє вбивству українців,

– підкреслив Клочок.

На думку політексперта, необхідно станом на сьогодні порушувати питання очолення Католицької церкви Папою Франциском. Якщо у публічному просторі лунають заклики росіян до знищення інших народів за національною ознакою, то на це мала б бути реакція. Натомість від Папи Римського є лише заклики до "мирних переговорів".

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