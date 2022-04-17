Папа Франциск у своєму Великодньому посланні згадав Україну

Папа Римський Франциск звернувся до вірян з Великоднім посланням. Говорив, зокрема, про війну в Україні, але так і не згадав про те, що її розв'язала Росія.

Понтифік сподівається, що "конфлікт в Європі" змусить людей більше хвилюватися й про страждання та біль в інших регіонах світу, пише 24 канал..

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Що Папа Франциск казав про війну в Україні

Глава Католицької церкви попросив вірян не звикати до війни. "Хай буде мир для багатостраждальної України, яка сильно постраждала від насильства й спустошення, від жорстокої та безглуздо розв'язаної війни", – додав він.

У своєму серці я ношу численні українські жертви, мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб, розділені сім'ї, літніх людей, які залишилися самі,

– зазначив Папа Франциск.

Він згадав й про наші міста, зрівняні із землею. А також про дітей-сиріт та дітей, які змушені втікати від бойових дій. "Дивлячись на них, ми не можемо не чути їхній крик болю", – зазначив понтифік.

"Правителі держав мають прислухатися до крику про мир"

Папа Римський закликав очільників держав "прислухатися до крику людей про мир". І додав, що вони мають пам'ятати й тривожне питання, яке науковці поставили майже 70 років тому. "Чи маємо ми змиритися з кінцем людства, чи людство має відмовитися від війни", – пояснив понтифік.

Обурення українців через Хресну ходу

Напередодні у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали тезу про "братні народи", ця подія викликала обурення в українців. Люди порівняли це зі спробою примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.