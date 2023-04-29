Папа Римський в Угорщині обіймався з підсанкційним митрополитом РПЦ

Папа Римський Франциск перебуває з офіційним візитом в Угорщині. Там він зустрівся з митрополитом Будапештським та Угорським РПЦ Іларіоном, який підтримує війну проти України.

Зустріч відбулася у Будапешті. Іларіон з 2009 по 2022 роки очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

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Не перша зустріч Франциска та Іларіона

Зустріч Франциска та Іларіона відбулася у посольстві Святого Престолу в Будапешті та тривала близько 20 хвилин. Ця аудієнція не була частиною офіційної програми візиту Папи Римського до Угорщини.

Папа Франциск привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його наперсний хрест.



Зустріч Франциска та Іларіона в Будапешті / Фото Vatican News

Уперше Франциск та Іларіон зустрічалися у березні 2013 року, коли кардинала Берґольйо обрали главою католицької церкви після зречення від престолу Бенедикта XVI. Тоді Іларіон прибув до Ватикану як голова відділу зовнішніх зв'язків РПЦ.

Востаннє на посаді голови відділу Іларіон мав зустріч з Папою у грудні 2021 року. Тоді вони говорили про "деякі питання спільного занепокоєння" та зобов’язалися "шукати конкретні людські та духовні відповіді".

Митрополита Іларіона у червні 2022 року звільнили із займаної посади та відправили в Угорщину. Водночас за підтримку збройної агресії проти України 30 вересня минулого року Іларіон потрапив у санкційний список РНБО.

Також у Будапешті, як повідомляє видання Reuters, Папа Римський зустрівся з 600 українськими біженцями. Деякі з низ розповіли голові католицької церкви свої історії про те, як довелося покидати рідний дім та шукати притулку за кордоном через російські бомбардування.