Папа Франциск засудив різанину в Бучі та поцілував український прапор
Джерело:Reuters
Папа Римський Франциск засудив "різанину в Бучі. Він підняв український прапор, надісланий з міста.
Франциск наголосив, що останні новини про війну в Україні замість того, щоб принести полегшення та надію, принесли нові звірства – різанину в Бучі.
До речі Папа Франциск хоче відвідати Україну ще під час війни: Єрмак каже, що рішення – вже "на столі"
Він закликав зупиніти цю війну, зброя повинна замовчати.
Прапор Папі привезли з Бучі
За словами Франциска, цей заплямований прапор йому привезли з Бучі у вівторок. Папа поцілував стяг та підніс його перед багатотисячною публікою.
Це з війни, саме з того загиблого міста, Бучі,
– зазначив Франциск.
Потім він попросив підійти до нього групу дітей-біженців. Папа подарував їм шоколадні писанки.
До речі, Франциск зауважив, що у війні в Україні ми спостерігаємо безсилля Організації Об’єднаних Націй.
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