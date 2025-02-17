Складна клінічна картина: Папа Римський продовжить лікування в умовах стаціонару

Сьогодні, 17 лютого, Папа Римський уже четвертий день знаходиться в римській лікарні Джемеллі з інфекцією дихальних шляхів. Напередодні понтифік лікував бронхіт у домашніх умовах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News. Пресслужба Святого Престолу в першій половині дня заявила – результати обстежень показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що й зумовило подальшу зміну терапії.

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Що відомо про стан Папи

Фармакологічне лікування в шпитальних умовах разом із відпочинком допомогли стабілізувати стан Франциска, зокрема, протягом останніх днів лікарі не фіксували підвищення температури тіла.

Всі проведені на сьогодні обстеження свідчать про складну клінічну картину, яка потребуватиме відповідного лікування в умовах стаціонару,

– йдеться в повідомленні.

Понтифік виконує рекомендації лікарів, тож не очолював недільну месу 16 січня. Вранці він прийняв Святе Причастя та слухав служіння через телебачення, а в другій половині дня чергував читання з відпочинком.

Пресслужба Святого Престолу також інформує про те, що з огляду на продовження лікування скасовано загальну аудієнцію в середу, 19 лютого.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський приїхав до лікарні на обстеження у п’ятницю, 14 лютого. У нього виявили інфекцію дихальних шляхів, тож негайно госпіталізували.

У молодості в Франциска розвинувся плеврит, тож йому видалили частину однієї з легень, а останнім часом він схильний до легеневих інфекцій.