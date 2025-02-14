88-річний Папа Римський Франциск ліг у лікарню для лікування бронхіту

Папа Римський Франциск буде госпіталізований у римську клініку Агостіно Джемеллі. Там проведуть діагностику та продовжать лікування бронхіту.

88-річний понтифік вже кілька днів має симптоми хвороби, через що на останніх заходах його підготовлені промови зачитували офіційні представники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та The Guardian.

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У якому стані перебуває понтифік

Папа Римський скасовує заходи протягом наступних кількох днів, включаючи ювілейну аудієнцію завтра, а месу в неділю відправлятиме кардинал Хосе де Мендонса.

Також скасовано візит до Римської кіностудії Cinecitta у понеділок.

За даними Reuters, понтифік провів кілька зустрічей у п'ятницю перед тим як поїхати до лікарні, в тому числі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

CNN повідомляли, що Франциск був прихічно бадьорий, але мав труднощі з диханням.

Це не перший випадок госпіталізації Франциска через проблеми з дихальною системою. У березні 2023 року він вже проходив лікування в цій же лікарні, провівши там три доби.

Крім того, у грудні минулого року Папа був змушений скасувати заплановану поїздку до ОАЕ на кліматичну конференцію ООН (COP28) через погіршення стану здоров’я.