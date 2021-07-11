Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після операції
Джерело:Vatican news
Папа Римський 11 червня виголосив недільну проповідь з лікарняної палати. Перед тим понтифіку зробили операцію через проблеми з кишківником.
Папа подякував медикам
Франциск виголошував промову з вікна через мікрофон. На площі внизу його слухали віряни.
Важливо Папа Римський потрапив до лікарні: як понтифік переніс операцію
Дякую вам усім. Я відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Від щирого серця дякую,
– сказав Франциск.
Зауважимо, понтифік виглядав добре. Його обличчя навіть не було змарнілим.
Папа зазначив, що перебуваючи у лікарні, він на власному досвіді пересвідчився у тому, "наскільки важливим є добре медичне забезпечення, доступне для всіх". Він подякував медикам та персоналу лікарні імені Агостіно Джемеллі. Після того понтифік закликав вірян помолитися за всіх хворих.
Що відомо про операцію Франциску
- Глава католицької церкви потрапив у лікарню 4 липня з діагнозом дивертикулярна хвороба кишківника. Операцію йому провели під повним наркозом.
- Відомо, що Папа добре відреагував на хірургічне втручання, а жодних ускладнень після нього не виникло. Проте в лікарні Франциск мав пробути ще щонайменше 5 днів.
- До речі, операцію тримали у секреті. Про неї не знав не лише персонал клініки, а й навіть деякі професори, які мали оперувати понтифіка. Крім того, у лікарню главу церкви везли таємно.