Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після операції

Папа Римський 11 червня виголосив недільну проповідь з лікарняної палати. Перед тим понтифіку зробили операцію через проблеми з кишківником.

Папа подякував медикам

Франциск виголошував промову з вікна через мікрофон. На площі внизу його слухали віряни.

Важливо Папа Римський потрапив до лікарні: як понтифік переніс операцію

Дякую вам усім. Я відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Від щирого серця дякую,

– сказав Франциск.

Зауважимо, понтифік виглядав добре. Його обличчя навіть не було змарнілим.

Папа зазначив, що перебуваючи у лікарні, він на власному досвіді пересвідчився у тому, "наскільки важливим є добре медичне забезпечення, доступне для всіх". Він подякував медикам та персоналу лікарні імені Агостіно Джемеллі. Після того понтифік закликав вірян помолитися за всіх хворих.

Що відомо про операцію Франциску

Глава католицької церкви потрапив у лікарню 4 липня з діагнозом дивертикулярна хвороба кишківника. Операцію йому провели під повним наркозом.

Відомо, що Папа добре відреагував на хірургічне втручання, а жодних ускладнень після нього не виникло. Проте в лікарні Франциск мав пробути ще щонайменше 5 днів.

До речі, операцію тримали у секреті. Про неї не знав не лише персонал клініки, а й навіть деякі професори, які мали оперувати понтифіка. Крім того, у лікарню главу церкви везли таємно.