Папа Римський може зректися престолу, – Corriere della Sera

Днями Папу Римського Франциска госпіталізували з двосторонньою пневмонією до римської лікарні Gemelli. Припускають, що він може зректися престолу.

За даними журналістів, понтифік страждає від сильного болю та приватно висловив упевненість, що "цього разу не витримає". Кардинал Джанфранко Равазі зауважив, що той може покинути престол, передає 24 Канал із посиланням на Corriere della Sera.

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Чи піде Франциск у відставку

Це відбудеться, якщо стан здоров'я Франциска погіршиться, та він не зможе виконувати свої обов'язки. Равазі також сказав, що Папа хоче довести до кінця Ювілейний рік християнства, який відзначає католицька церква.

Кардинал зауважив, що Папа повинен підтримувати насичений графік зустрічей і подорожей. Відомо, що у Франциска – "полімікробна інфекція" та "двостороння пневмонія".

Нагадаємо, що у неділю, 9 лютого, Папа Римський проповідував на площі Святого Петра із нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки. Він не зміг завершити промову через проблеми з диханням. А вже за кілька днів понтифік опинився у лікарні.