Що криється за новою цинічною заявою Папи Римського про Україну і Росію

Папа Римський назвав українців та росіян "двоюрідними братами". Його позицію багато хто критикує, хтось – виправдовує. Однак понтифік вже не вперше вдається до подібних заяв.

Папа Римський живе у своїй певній інформаційній бульбашці та не володіє усією інформацією про війну Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучила релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

До теми "Хай порозуміються!": Папа Римський назвав українців і росіян "двоюрідними братами"

Папа Римський має своє бачення

Людмила Филипович зазначила, що у Папи Римського своє бачення того, що відбувається у світі. За її словами, християнство дійсно вчить жити в мирі, однак на росіян такі заклики не подіють. Окупанти живуть за злочинними уявленнями про світ.

Я думаю, що Папа Римський живе у своїй певній інформаційній бульбашці, бо він за межі Ватикану не дуже часто виходить. Він отримує інформацію або з медіа, або від своїх радників, тих, хто довкола нього, а там є різні люди,

– припустила вона.

Навряд чи Папа Римський володіє усією інформацією. Він вважає усі народи братами. Однак жодній країні, які будують свою незалежність, ідентичність, не сподобаються такі заяви.

"Хай би він пояснив, чому одна частина цієї великої людської родини дотримується правил і законів, за якими закликав жити Ісус Христос, а інша – ігнорує", – додала доктор філософських наук.