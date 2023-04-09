Після лікарні Папа Франциск очолив великодню месу: у Ватикан прибули понад 45 тисяч паломників

9 квітня у Ватикані відбулась великодня меса. Її очолив Папа Римський Франциск, який нещодавно повернувся з лікарні.

Понад 45 000 паломників заповнили площу Святого Петра. Слідуючи традиціям, площу прикрасили тюльпанами, нарцисами та іншими сезонними квітами, які привезли з Нідерландів.

Дивіться також Молімося за українських захисників, – Епіфаній привітав українців із Вербною неділею

Папа виголосив свою промову

Під час великодньої меси понтифік роздумував про здивування та радість жінок, які відвідали гробницю, де був покладений Ісус.

Замість мертвого тіла Ісуса жінки знайшли порожню гробницю та ангела, який повідомив їм, що Він воскрес із мертвих. Жінки були налякані, але радісні,

– розповів Франциск.

Він додав, що Великдень має спонукати всіх християн "залишити почуття поразки, відкрити гробницю, у яку ми часто ховаємо нашу надію, і з упевненістю дивитися в майбутнє, бо Христос повстав і змінив напрямок історії".

Великодня меса у Ватикані: дивіться відео

В лікарні понтифік перебував 3 дні

Зазначають, що Папу виписали з лікарні 1 квітня, де він лікувався від бронхіту. Попри це, понтифік головував майже на всіх публічних заходах у своєму розкладі, окрім Хресної дороги.

Пресслужба Святого Престолу оголосила, що Папа не зможе бути присутній через сильний холод. Однак зауважують, що за дійством він спостерігав зі свого дому.

Нагадаємо, що у Римі 7 квітня у Страсну п'ятницю за григоріанським стилем пройшла Хресна дорога, на якій Ватикан знову вирішив "об'єднувати" українців та росіян. Цього разу до цієї вистави вирішили приплести дітей.

Франциск потрапив у лікарню: головне