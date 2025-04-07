Папа Римський передав допомогу Україні: що надіслав понтифік

Посланник Папи Римського кардинал Конрад Краєвський доправив в Україну 4 автомобілі швидкої допомоги. Їх передали як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News. Відповідну інформацію там оприлюднили в понеділок, 7 квітня.

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Папа Римський передав Україні карети швидкої допомоги

Вказується, що представник понтифіка вдесяте після початку повномасштабного російського вторгнення вирушив в Україну, щоб доставити допомогу.

Цього разу Краєвський поїхав в Україну, щоб доставити 4 карети швидкої допомоги в Україну з допомогою трьох українських водіїв.

Зазначається, що "автомобілі повністю обладнані всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій".

Проте не уточняється, коли й куди саме передали автомобілі.

Нагадаємо, що Папа Римський в неділю, 6 квітня, з'явився перед вірянами у Ватикані. Це перша публічна поява понтифіка у Ватикані після того, як 2 тижні тому, 23 березня, він покинув лікарню Джемеллі. Тоді Папа звернувся до вірян із балкона своєї палати.