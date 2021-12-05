Папа Римський під час візиту до Греції перепросив у православних християн

Папа Римський Франциск відвідав Грецію та зустрівся із архієпископом Афін Блаженнійшим Ієронімом. Під час розмови Папа вибачився перед православними за помилкові рішення католиків.

Папа сказав, що ті дії та рішення, які призвели до поділу між християнами, "не мали нічого спільного з Ісусом і з Євангелієм. За його словами, вони були продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади".

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Розбіжності у католиків та православних виникли пізніше, – Папа

Папа також згадав про коріння, що об'єднує католиків та православних. Натомість всі розбіжності виникли пізніше.