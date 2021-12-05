Папа Римський під час візиту до Греції перепросив у православних християн
Джерело:Vatican News
Папа Римський Франциск відвідав Грецію та зустрівся із архієпископом Афін Блаженнійшим Ієронімом. Під час розмови Папа вибачився перед православними за помилкові рішення католиків.
Папа сказав, що ті дії та рішення, які призвели до поділу між християнами, "не мали нічого спільного з Ісусом і з Євангелієм. За його словами, вони були продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади".
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Розбіжності у католиків та православних виникли пізніше, – Папа
Папа також згадав про коріння, що об'єднує католиків та православних. Натомість всі розбіжності виникли пізніше.
Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками,
– заявив Папа.
Він закликав християн "допомагати одне одному, поклонятися Богу і служити ближньому".Зверніть увагу! Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук розповів, що Папа Римський невдовзі відвідає Україну. Однак офіційного анонсу ще не було.