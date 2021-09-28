Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році, – ЗМІ

Ймовірно, що Папа Римський Франциск здійснить офіційний візит в Україну. Це може статися вже у 2022 році.

Такою інформацією поділився митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький. Він дав інтерв'ю польським журналістам.

Зверніть увагу Нічого не просила для себе: 15-річна дівчина з Луцька отримала диплом від Папи Римського

Мокшицького запитали, зокрема, наскільки ймовірно, що понтифік відвідає Україну. "Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит у наступному році (2022 – 24 канал)", – відповів він.

Папа відвідав Угорщину й Словаччина

12 вересня Папа Франциск відвідав угорську столицю. Там він пробув всього лише 7 годин. Втім, за цей час встиг зустрітися з Константинопольським патріархом Варфоломієм.

Натомість візит Папи до Словаччини тривав аж 4 дні. Понтифік зустрівся з президенткою Зузаною Чапутовою й іншими політиками, а також з безхатченками, хворими та громадою.

Папа може зректися престолу

За інформацією італійських ЗМІ, Папа Римський розглядає можливість відречення від престолу. Причина – проблеми зі здоров'ям. Адже нещодавно, 4 липня, понтифіку провели операцію на кишківнику. Вона тривала близько 3 години. Як повідомили журналісти, хвороба може мати хронічний характер.

У грудні Папі Франциську виповниться 85 років. Саме стільки було його попереднику, Бенедикту XVI, на момент відречення.