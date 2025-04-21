Глава ПЦУ Епіфаній відреагував на смерть Папи Римського Франциска

У понеділок, 21 квітня, у віці 88 років відійшов у вічність Папа Римський Франциск. На смерть понтифіка відреагував глава Православної церкви України Епіфаній.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у фейсбуці Митрополита Київського і всієї України. Він висловив співчуття католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого главу.

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Як відреагував Епіфаній

За словами глави ПЦУ, він сприйняв звістку про смерть понтифіка "із сердечним сумом". Як глава Римсько-Католицької Церкви Франциск присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри та запровадженню гуманітарних ініціатив.

Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля та особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей,

– зазначив Епіфаній.

Понтифік прагнув допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це. У своєму великодньому посланні 20 квітня він згадав про "розтерзану війною Україну".

Нехай Господь упокоїть душу Папи Римського Франциска у Своїх оселях, а нас помилує і спасе, бо Він Благий і Людинолюбний,

– додав глава ПЦУ.

До слова, на смерть Папи вже відреагував Володимир Зеленський. Президент зауважив, що покійний умів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності.

"Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!" – написав Зеленський.