Точно не був нашим ворогом, – парамедикиня Тайра пригадала зустріч з Папою Франциском

Папа Римський Франциск помер 21 квітня у Ватикані через інсульт. За життя він зустрічався з українцями, які постраждали внаслідок війни, зокрема тими, хто пережив російський полон.

Українська парамедикиня Юлія Паєвська із позивним Тайра була однією з тих, з ким поспілкувався Папа. Вона пригадала свою зустріч з Понтифіком, інформує 24 Канал з посиланням на її соцмережі.

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Точно не був ворогом України

Українська парамедикиня вшанувала пам’ять Понтифіка та поділилася своїми спогадами про годинну зустріч з ним, яка відбулася у січня 2024 року. Як відомо, Папу часто критикували за неоднозначні заяви про Україну та Росію.

Юлія Паєвська зауважила, що для когось "він став розчаруванням", бо закликав до угод, які Україна не може прийняти, але разом з цим Папа Франциск молився за нашу державу, сприяв проведенню обмінів полоненими і поверненню вкрадених дітей.

Тайра додала, що під час спілкування про війну, він ретельно добирав слова. Можливо, не міг сказати всього, щось змушувало його мовчати. Парамедикиня розповіла йому про полон, про страждання українців.

Він точно не був нашим ворогом. Я мала змогу особисто з ним говорити. Майже годину – про правду війни, про біль полону, про страждання, які не кожному дано витримати. Він уважно слухав. Він почув мене. Він знав правду,

– підкреслила Тайра.

На звершення вона написала, що, можливо, ситуація була складнішою, ніж здається українцям. Звісно, не можна виправдовувати нерішучість і тишу, але Папа Франциск однозначно заслуговував на повагу.

Нагадаємо, про похорон Понтифіка відбудеться 26 квітня, а вже з 23 квітня з ним зможуть попрощатися вірні. Його поховають у Папській базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі за спрощеною процедурою, про яку він просив у своєму заповіті.